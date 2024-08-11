ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي بمكب النفايات بأوغندا

قال مسؤول بالصليب الأحمر الأوغندي اليوم الأحد إن عدد القتلى جراء انهيار أرضي في مكب كبير للقمامة في العاصمة الأوغندية كمبالا ارتفع إلى 17 بينما يواصل عمال الإنقاذ الحفر بحثا عن ناجين.

وبعد هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة، انهارت كومة ضخمة من القمامة في مكب النفايات الوحيد بالمدينة في وقت متأخر من مساء الجمعة، مما أدى إلى سحق ودفن المنازل على حافة الموقع بينما كان السكان نياما.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي إيرين ناكاسيتا إن 4 جثث أخرى انتشلت اليوم الأحد ليصل العدد الإجمالي إلى 17.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانجو أن عدد القتلى بلغ 13 شخصا، ارتفاعا من 8 أعلنتها هيئة مدينة العاصمة كمبالا أمس السبت مشيرا إلى حدوث إهمال في ما جرى.

وقال الرئيس يوويري موسيفيني في بيان إنه وجه رئيس الوزراء بتنسيق إزالة جميع من يعيشون بالقرب من مكب النفايات.

وبدأت الحكومة أيضا تحقيقات في سبب الانهيار الأرضي، وقالت إنها ستتخذ إجراءات ضد أي مسؤول.

وقال الصليب الأحمر إنه خياما نصبت في مكان قريب للنازحين بسبب الانهيار الأرضي.

وكان هذا الموقع المعروف باسم كيتيزي، بمثابة مكب النفايات الوحيد في كمبالا لعقود من الزمن، وقد تحول إلى تلة كبيرة. ويشكو السكان منذ فترة طويلة من النفايات الخطرة التي تلوث البيئة وتشكل خطرا على السكان.

واستمرت الجهود التي تبذلها سلطة المدينة لشراء موقع جديد لطمر النفايات.

وكانت هناك مآسي مماثلة في أماكن أخرى من أفريقيا بسبب جبال القمامة البلدية سيئة الإدارة، ففي عام 2017، قُتل ما لا يقل عن 115 شخصا في إثيوبيا، سحقهم انهيار أرضي للقمامة في أديس أبابا. وفي موزمبيق، توفي 17 شخصا على الأقل في كارثة مماثلة في مابوتو عام 2018.