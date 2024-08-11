إسرائيل تتوقع هجوما وشيكا لحزب الله وإيران وترفع التأهب

نقلت شبكة "سي إن إن" أن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله اللبناني سيبدأ هجوما في 12 أغسطس/آب، وبعده بساعات ستشن إيران هجوما على إسرائيل.

كما نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو/تموز.

وأضاف الموقع أن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو رفعا حالة التأهب على ضوء التقديرات بشأن رد إيراني وشيك.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين قولهم إن إيران تقترب من قرار بشأن هجوم مباشر من أراضيها على إسرائيل، غير أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأن الرد الإيراني سيكون محدودا لا يقود لحرب شاملة.

في السياق ذاته، ذكر مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد نقلا عن مصدرين اليوم الأحد أن المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة، وربما تقوم بذلك خلال أيام، وذلك ردا على اغتيال هنية.

من جهته، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تهديده لإيران وحزب الله، قائلا إن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي وبطرق لم تستخدمها إسرائيل من قبل، وفق تعبيره.

تدريبات عسكرية

وأضاف غالانت خلال لقاء مع مجموعة من المنتسبين الجدد لوحدتي الناحال وكفير في الجيش أن إسرائيل غير معنية بتوسع رقعة الحرب في جبهات أخرى، لكن الاحتمال وارد ويجب الاستعداد لذلك، حسب قوله.

في المقابل، شرع الحرس الثوري الإيراني في إجراء تدريبات عسكرية بمشاركة وحدات صاروخية غربي البلاد، بينما أكد المتحدث باسم الحرس أن إسرائيل ستتلقى الرد على ما وصفها بحماقة اغتيال هنية في "الموعد المحدد".

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الأحد، إن الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد قرب الحدود العراقية "لتحسين الاستعداد القتالي".

ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤول إقليمي قوله إن التدريبات العسكرية بدأت أول أمس الجمعة قرب مدينتي قصر شيرين وكيلان غرب الحدوديتين بمحافظة كرمانشاه، ومن المقرر أن تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

وكانت صحف إسرائيلية رجحت قبل أيام إمكانية امتناع إيران عن شن هجمات ضد إسرائيل في ظل جهود أميركية محمومة لوقف التصعيد في المنطقة.

في المقابل، يرى كتاب إسرائيليون أن رد حزب الله اللبناني على اغتيال المسؤول العسكري الرفيع في الحزب فؤاد شكر "قادم لا محالة، وقد يشبه هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".