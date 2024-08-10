17 قتيلا بهجوم شنه "قطاع طرق" في نيجيريا

قتل مسلحون معروفون في نيجيريا باسم "قطاع الطرق" 17 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، في هجوم بولاية بينو (وسط شرق)، وفق ما أعلنت الشرطة أمس الجمعة.

وفتح المهاجمون النار في قرية أياتي الخميس، في أحدث تصعيد لأعمال العنف في المنطقة.

وقالت متحدثة باسم شرطة بينو في بيان إن "الجثث نُقلت إلى مستشفى أوكوم العام والتحقيق جار"، مضيفة أن "عددا كبيرا من قطاع الطرق اقتحموا القرية وبدؤوا في إطلاق النار" على السكان.

ووفقا لها، قُتل 15 شخصا بالرصاص، بالإضافة إلى اثنين من عناصر الشرطة الذين كانوا يحاولون التصدي للهجوم.

وأشارت المتحدثة إلى أن المهاجمين كانوا يحاولون "مقاومة عمليات الشرطة" التي تستهدفهم، مشيرة إلى أن "قطاع الطرق" غادروا "مع قتلاهم وجرحاهم".

ويعاني شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ فترة طويلة من رعب يسببه قطاع الطرق الذين يعملون انطلاقا من عمق الغابات ويدهمون القرى لنهب السكان وخطفهم مقابل فدية.