هجوم بمسيرة يستهدف قوات أميركية في سوريا

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، لكن الأنباء الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء ذلك.

وأوضح المسؤول -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- أن "الأنباء الأولية لا تشير إلى وقوع أي إصابات، لكن التقييمات الطبية جارية. نجري في الوقت الراهن تقييما للأضرار".

واستهدف الهجوم قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية وقوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسبوع، إذ أصيب 5 عسكريين أميركيين بجروح عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق.

ويأتي الهجومان في وقت تتزايد فيه حدة التوتر تحسبا لهجمات محتملة من إيران وحلفائها في المنطقة، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في هجوم استهدف ضاحية بيروت الجنوبية.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا قبل دحره لاحقا.