رئيس بيلاروسيا يعلن التأهب العسكري بعد "استفزاز أوكراني"

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن قوات الدفاع الجوي وضعت في حالة تأهب قصوى، كما أرسل الجيش تعزيزات إلى الحدود، ردا على انتهاك مسيّرات أوكرانية أجواء البلاد.

وقال لوكاشينكو في تصريحات نشرت اليوم السبت إن نحو 10 مسيّرات أوكرانية انتهكت المجال الجوي لبلاده في منطقة موغيليف شرقا على الحدود مع روسيا، مبيّنا أن الدفاعات الجوية دمرت عددا منها.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي دمرت لاحقا مسيّرات أخرى قرب مدينة ياروسلافل الروسية.

وذكر الرئيس البيلاروسي أن بلاده أبلغت أوكرانيا بأن أي "استفزازات من هذا القبيل لن تمر من دون رد"، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي وضعت في حالة تأهب قصوى.

في الوقت نفسه، أرسلت بيلاروسيا قوات إضافية لتعزيز الأمن على حدودها.

وذكرت بيلاروسيا أن المسيّرات خرقت مجالها الجوي تزامنا مع توغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، حيث تدور حاليا معارك ضارية.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين إن بلاده تتعامل مع انتهاك مجالها الجوي باعتباره استفزازا، مؤكدا أن مينسك "مستعدة للرد".

وبيلاروسيا حليفة لروسيا التي تشن حربا على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، وقد سمحت مينسك للجيش الروسي باستخدام أراضيها وبنيتها التحتية العسكرية.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا من أنه سيتعامل مع أي اعتداء على مينسك باعتباره هجوما على بلاده.