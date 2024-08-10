الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا ويصعّد اقتحاماته بالضفة

قالت منظمات فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 40 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة خلال اليومين الماضيين، في حين اقتحمت قوات الاحتلال ومستوطنون مدنا وقرى بالضفة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك اليوم السبت- بارتفاع حصيلة أعداد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة بعد الاعتقالات المذكورة آنفا إلى أكثر من 10 آلاف منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال إن من بين المعتقلين بالضفة خلال يومي الخميس والجمعة امرأة وأطفالا وأسرى سابقين.

يأتي ذلك، في وقت قالت فيه مصادر فلسطينية إن مستوطنين اقتحموا أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة صباح اليوم السبت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينتي قلقيلية وطولكرم الواقعتين شمال الضفة الغربية، في حين أصيب ناشط أجنبي برصاص الاحتلال في نابلس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن فلسطينيا أصيب بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي خلال عملية الاقتحام، مما أدى لإصابة شخص.

ودهمت قوات الاحتلال أحياء عدة بالمدينة، وقد اندلعت مواجهات متفرقة مع شبان فلسطينيين قبل أن تنسحب من المدينة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام في طولكرم استهدافها قوة راجلة وآليات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف مستوطنة "إفني حيفتس" المُقامة جنوب مدينة طولكرم بالأسلحة الرشاشة ردا على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكنّ الوضع تصاعد منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

وقد استشهد أكثر من 600 فلسطيني بأيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا للسلطات الفلسطينية.

كما قُتل ما لا يقل عن 17 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية بالضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.