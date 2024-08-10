القسام تنصب كمائن للاحتلال في رفح وتقصفه بخان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها نصبت عدة كمائن لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح، إضافة لقصف حشود عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام إنها تخوض معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات العدو في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأكدت كتائب القسام في بيان منفصل أنها استهدفت قوة إسرائيلية داخل المستشفى الإندونيسي في حي تل السلطان بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد.

وأضافت أنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح ورصدت هبوط مروحيات لإجلائهم.

كما أعلنت القسام قنص جندي إسرائيلي في القرية السويدية جنوب غرب حي تل السلطان.

وفي وقت سابق السبت، استهدفت القسام جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح.

كما نشرت القسام اليوم السبت مشاهد من استهداف مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية بقذيفتي "تي بي جي" الخميس الماضي في حي تل السلطان غرب رفح.

قصف صاروخي

وفي سياق متصل، قالت كتائب القسام إنها قصفت تحشدات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بصواريخ رجوم من عيار "107"، مما أدى لاشتعال النيران في المكان المستهدف.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور نتساريم بصاروخين من نوع "حاصب 111".

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين إنها قصفت "بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون".

وتشن إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.