الرئيس الإيراني يبقي على محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بزشكيان أبقى محمد إسلامي نائبا له ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية في البلاد.

وقال الرئيس بزشكيان في إعلان التعيين الذي نقلته وسائل إعلام رسمية "نظرا لخبراتك الإدارية القيمة، أعينك نائبا للرئيس ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية".

وكان إسلامي (68 عاما) نائبا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وتولى رئاسة منظمة الطاقة الذرية في 2017 خلفا لعلي أكبر صالحي.

ويأتي إعادة تعيين إسلامي في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تحت عقوبات غربية بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي حد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

وقال بزشكيان خلال حملته لانتخابات الرئاسة إنه سيحاول إحياء الاتفاق النووي.

ويحمل إسلامي شهادات في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت في ميشيغان وجامعة توليدو في أوهايو، وفرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات في عام 2008 بسبب "تورطه، أو ارتباطه المباشر، أو تقديم الدعم لأنشطة إيران النووية الحساسة أو لتطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية"، عندما كان رئيسا لمعهد تدريب وبحوث الصناعات الدفاعية الإيراني.