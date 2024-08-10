الدويري: المقاومون لا يمكن أن يكونوا فوق الأرض حفاظا على حياتهم

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن جيش الاحتلال لا يمتلك حتى أخلاقيات الحروب خلال عدوانه على غزة، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يوجد مقاتلو المقاومة بين المدنيين كما يزعم جيش الاحتلال.

وأضاف الدويري -خلال تحليل للمشهد العسكري بالقطاع المحاصر- أن مقاتلي الفصائل لا يمكن أن يكونوا داخل المساجد -كما زعم الاحتلال لتبرير مجزرة الفجر- لأنهم لو كانوا فوق الأرض لقُضي عليهم لكن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على إبادة السكان جماعيا.

وعن القتال من مسافة صفرية، قال الخبير الإستراتيجي إنها تمثل فرصة للمقاومة لإيقاع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال كما حدث في تل الهوى وتل السلطان، لأنها "تمنحها فرصة للإبداع في العمليات" بدلا من الاعتماد على القصف الصاروخي.

ولفت الخبير العسكري إلى أن القصف الصاروخي وإن لم يكن بقوة العمليات من المسافة صفر إلا أنه يمنع قوات الاحتلال من السيطرة الدائمة.

وختم بالقول إن جيش الاحتلال "لم يحقق أي شيء من مراكز ثقل عملياته العسكرية وبالتالي لا يمكن القول إنه حقق نجاحا في حربه" على غزة.