الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 80% من قطاع غزة

قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 60 ألف فلسطيني في قطاع غزة اضطروا للنزوح بعد قرار الإخلاء الأخير الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل أيام، وأشارت إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 80% من مساحة القطاع.

وتحدثت فلورنسيا سوتو من مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أمس الجمعة بنيويورك، وأطلعت خلاله الصحفيين على الأوضاع الإنسانية في غزة.

واستندت سوتو إلى تقرير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وقالت إن ما لا يقل عن 60 ألف فلسطيني ربما نزحوا باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأضافت "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من قطاع غزة خاضع لأوامر الإخلاء (الإسرائيلية) منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

والخميس، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان أحياء جديدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشن هجوم جديد عليها بزعم إطلاق حركة حماس صواريخ منها، وذلك بعد 4 أيام على شنه هجوما مدمرا على مناطق زعم سابقا أنها "آمنة" شرقي المدينة، مما خلّف 255 شهيدا ودمارا واسعا.

وبحسب سوتو، انخفضت كمية المساعدات التي يمكن تسليمها لغزة إلى أكثر من النصف منذ بداية مايو/أيار الماضي، بعد إغلاق معبر رفح الحدودي.

وأشارت إلى أن 169 شاحنة في المتوسط ​​نقلت مساعدات إلى غزة يوميا في أبريل/نيسان الماضي، في حين انخفض عددها إلى أقل من 80 شاحنة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.

وأكدت المسؤولة الأممية أن إسرائيل ما زالت تواصل رفض وعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية لغزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي كبير، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.