اشتباكات بين مجموعات مسلحة شرقي طرابلس بليبيا

قتل 9 أشخاص في اشتباكات الجمعة بين مجموعات مسلحة متنافسة في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لمصادر متطابقة.

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ، في بيان، أن "حصيلة القتلى في الاشتباكات بلغت 9 ضحايا".

كما نشر الجهاز صورا تظهر عناصره ينتشلون جثث الضحايا من أمكنة متفرقة في تاجوراء.

وقال مصدر في مديرية أمن طرابلس لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاشتباكات وقعت بين عناصر كتيبة "رحبة الدروع" وعناصر كتيبة "الشهيدة صبرية" بعد مناوشات وخلاف تطور إلى تبادل إطلاق النار واستخدام أسلحة متوسطة.

وأشار المصدر إلى أنها توقفت تماما وانسحب عناصر الطرفين، مؤكدا أنها خلّفت قتلى وجرحى.

من جهته، قال مصدر طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأناضول إن سبب الاشتباكات تعرض قائد كتيبة رحبة الدروع بشير خلف الله لمحاولة اغتيال، دون من مزيد من التوضيح.

ولم تصدر حكومة طرابلس أي توضيحات حول الاشتباكات علما أن الكتيبتين تابعتان لها.

وقال أحد سكان تاجوراء لرويترز، في مكالمة هاتفية، إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف قبل صلاة الجمعة مضيفا أنه لم تتسن له مغادرة المنزل بسبب الوضع الأمني.

وأضاف، طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن إطلاق النار استمر لبضع ساعات قبل عودة الهدوء.

وتزامنت هذه الاشتباكات مع تحركات عسكرية شهدها الجنوب الغربي لليبيا، قامت بها القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، في مقابل "رفع الاستعداد والطوارئ" من طرف القوات الموالية لحكومة طرابلس ردا على أي محاولة قد تستهدف قواتها جنوب غرب البلاد.

وسارعت الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى "التنديد بالتصعيد العسكري" والدعوة إلى "أقصى درجات ضبط النفس".