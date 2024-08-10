أبرز مجازر الاحتلال في قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت واحدة من كبرى المجازر التي شهدها قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن استهدفت في غارة جوية مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج (وسط مدينة غزة)، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين.

وهذه أحدث المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بدء عدوانها على قطاع غزة، ولا يكاد يمر يوم بدون ارتكابها مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وفيما يلي أبرز مجازر الاحتلال من حيث المواقع المستهدفة وعدد الشهداء الذين راحوا ضحيتها:

مجزرة مستشفى المعمداني

17 أكتوبر/تشرين الأول 2023

قصفت طائرات الاحتلال ساحة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" التي تؤوي مئات النازحين، وهذا أدى إلى استشهاد أكثر من 500 شهيد أغلبهم نساء وأطفال.

مجزرة جباليا

31 أكتوبر/تشرين الأول 2023

أغارت طائرات الاحتلال الحربية على حي سكني مكتظ بالسكان والنازحين في مخيم جباليا، وأسفرت هذه المجزرة عن استشهاد وجرح 400 فلسطيني معظمهم من الأطفال.

مجزرة مدرسة الفاخورة

18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023

استهدف طيران الاحتلال مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة.

راح ضحيتها أكثر من 200 بين شهيد وجريح.

مجزرة دوار النابلسي "مجزرة الطحين"

29 فبراير/شباط 2024

أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في شارع الرشيد عند دوار النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، وهذا أدى لاستشهاد 118 فلسطينيا وإصابة 760.

مجزرة مستشفى الشفاء

18 مارس/آذار – والأول من أبريل/نيسان 2024

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، لمدة أسبوعين وما إن انسحبت من المجمع الطبي الأكبر في القطاع حتى تكشف حجم المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال وذلك بقتل 400 فلسطينيا في المجمع ومحيطه.

مجزرة رفح "محرقة الخيام"

26 مايو/أيار 2024

شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم للنازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح، والتي قال الاحتلال إنها مناطق آمنة لنزوح المدنيين، وقد ذهب ضحية تلك المجزرة 45 شهيدا و249 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.

مجزرة مدرسة النصيرات

السادس من يونيو/حزيران 2024

أغار طيران الاحتلال على مدرسة في منطقة مخيم النصيرات كانت تؤوي المئات من النازحين، وذهب ضحية تلك المجزرة 40 نازحا و74 مصابا.

مجزرة النواصي خان يونس

13 يوليو/تموز 2024

مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف جوي عنيف بـ5 صواريخ ثقيلة استهدف خيام النازحين وبعض الأبنية في مدينة خان يونس، واستشهد فيها ما لا يقل عن 90 فلسطينيا وإصابة أكثر من 300.

مجزرة مدرسة التابعين (مجزرة الفجر)

العاشر من أغسطس/آب 2024

مجزرة ارتكبها الاحتلال باستهداف مدرسة التابعين بـ3 صواريخ بحق نازحين كانوا يؤدون صلاة الفجر في المدرسة الواقعة بمنطقة حي الدرج وسط مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وعشرات الإصابات معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حربا على قطاع غزة، ذهب ضحيتها 39 ألفا و790 شهيدا، وأصيب أكثر من 91 ألفا معظمهم أطفال ونساء، وأدت إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات الأمم المتحدة.