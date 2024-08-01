21 شهيدا بغارات وسط القطاع وتوغل جديد للاحتلال بمدينة غزة

استشهد 21 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي فجر اليوم الخميس وسط قطاع غزة، في حين توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين الليلة الماضية نتيجة الغارات الإسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال قصف منزلا لعائلة سعد، مما خلف 3 شهداء و4 جرحى.

كما استشهد 10 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على سيارتين في شارع صلاح الدين، قرب مدخل بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن مدفعية الاحتلال تواصل قصفها المكثف منذ مساء أمس الأربعاء على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 45 شهيدا، إضافة إلى 77 جريحا.

توغل جديد

في الأثناء، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل جزئي في شارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة بالتزامن مع قصف وجوي ومدفعي عنيف أصاب أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوى وشارع الرشيد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات انفجارات في محيط مجمع أنصار والميناء غرب مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.