واشنطن تؤكد خسارة مادورو الانتخابات والمعارضة تطالبه بتسليم السلطة

أعلنت الولايات المتحدة أن مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز "بفارق ملايين الأصوات" على الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتعرض لضغوط دولية متزايدة لإبراز أدلة تثبت صحة فوزه المعلن في الانتخابات.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا اللاتينية براين نيكولز في خطاب أمام منظمة الدول الأميركية أن النتائج التي نشرتها المعارضة "لا يمكن دحضها".

وقال إن "فرز هذه النتائج التفصيلية يُظهر بوضوح نتيجة لا يمكن دحضها: لقد فاز إدموندو غونزاليس بنسبة 67% من هذه الأصوات مقابل 30% لمادورو".

وانضمت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة في مطالبة نظام مادورو بنشر نتائج التصويت مفصلة.

تسليم السلطة

وفي فنزويلا، دعت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو أنصارها إلى التحرك ضد نظام مادورو لإجباره على التراجع عن إعلان فوزه وتسليم السلطة لمرشحها.

وكتبت ماتشادو، في منشور على منصة إكس، "لقد عرضنا على النظام قبول هزيمته ديمقراطيا لكنه اختار طريق القمع، والأمر الآن متروك لنا جميعا لتأكيد الحقيقة، فلنتحرك".

وأتت دعوة زعيمة المعارضة بعيد تحميل مادورو كلا من ماتشادو وغونزاليس مسؤولية أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات وأسفرت عن سقوط قتلى، مشددا على وجوب إيداعهما السجن.

وحسب المعارضة، فإن 16 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب الانتخابات التي جرت الأحد الماضي في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وردا على هذه الدعوات، قال مادورو للصحفيين إنه "مستعد لتقديم 100% من سجلات" التصويت.