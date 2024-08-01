ميدفيديف: الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي الحل

اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.

وقال ميدفيديف في تغريدة على موقع "إكس" إن "العقدة في الشرق الأوسط باتت تضيق تدريجيا، ويؤسفني فقدان أرواح بريئة، إنهم مجرد رهائن لدولة مثيرة للاشمئزاز: الولايات المتحدة".

The knot is tightening in the Middle East. Sorry for the innocent lives lost. They are but hostages of a disgusting state: the USA.

Meanwhile, it’s clear to everyone that a full-scale war is the only way to a shaky peace in the region. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 31, 2024

وكانت الخارجية الروسية أدانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

ودعا بيان للخارجية الروسية كافة الأطراف إلى ضبط النفس، في ظل تدهور الوضع بالشرق الأوسط، والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني ​​بالمنطقة وإثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق.

وأكد البيان أن اغتيال هنية سيؤثر سلبا على المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.