ميدفيديف: الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي الحل

اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة.

وقال ميدفيديف في تغريدة على موقع "إكس" إن "العقدة في الشرق الأوسط باتت تضيق تدريجيا، ويؤسفني فقدان أرواح بريئة، إنهم مجرد رهائن لدولة مثيرة للاشمئزاز: الولايات المتحدة".

The knot is tightening in the Middle East. Sorry for the innocent lives lost. They are but hostages of a disgusting state: the USA.

Meanwhile, it’s clear to everyone that a full-scale war is the only way to a shaky peace in the region.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 31, 2024