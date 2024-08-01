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عاجل | زعيم جماعة أنصار الله في #اليمن: استهداف العدو لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني

1/8/2024-|آخر تحديث: 1/8/202409:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

 عبد الملك الحوثي:

  • اغتيال القائد هنية يعد انتهاكا سافرا وواضحا لكل الأعراف والحرمات
  • جريمة استهداف هنية فضحت الأوروبيين ودولا عربية لم تتخذ حتى موقف تنديد
  • جريمة استهداف القائد إسماعيل هنية أتت في إطار تصعيد واضح بعد عودة نتنياهو من أمريكا
  • جريمة العدوان على الضاحية الجنوبية واستهداف فؤاد شكر كانت عدوانا واضحا وتصعيدا خطيرا
  • استهداف العدو لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني
  • مهما كان مستوى الإجرام الإسرائيلي وشريكه الأمريكي لن يوهن من عزم المجاهدين
  • مع زيادة جرائم العدو الإسرائيلي يزداد اقترابه من الزوال
  • إجرام العدو الإسرائيلي يقابله ازدياد في جبهات الجهاد
  • استهداف العدو لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والفلسطينين

المصدر : الجزيرة