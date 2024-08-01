عاجل | زعيم جماعة أنصار الله في #اليمن: استهداف العدو لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني
1/8/2024-|آخر تحديث: 1/8/202409:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عبد الملك الحوثي:
- اغتيال القائد هنية يعد انتهاكا سافرا وواضحا لكل الأعراف والحرمات
- جريمة استهداف هنية فضحت الأوروبيين ودولا عربية لم تتخذ حتى موقف تنديد
- جريمة استهداف القائد إسماعيل هنية أتت في إطار تصعيد واضح بعد عودة نتنياهو من أمريكا
- جريمة العدوان على الضاحية الجنوبية واستهداف فؤاد شكر كانت عدوانا واضحا وتصعيدا خطيرا
- استهداف العدو لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني
- مهما كان مستوى الإجرام الإسرائيلي وشريكه الأمريكي لن يوهن من عزم المجاهدين
- مع زيادة جرائم العدو الإسرائيلي يزداد اقترابه من الزوال
- إجرام العدو الإسرائيلي يقابله ازدياد في جبهات الجهاد
- استهداف العدو لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والفلسطينين
المصدر : الجزيرة