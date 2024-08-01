طهران تشيع هنية ورئيس البرلمان يؤكد: إسرائيل ارتكبت خطأ إستراتيجيا

قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن إسرائيل ارتكبت خطأ إستراتيجيا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي بداية مراسم تشييع هنية في طهران اليوم الخميس، اعتبر قاليباف أن كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة.

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران (وسط العاصمة) لتشييع هنية، وأمَّ مرشد الثورة علي خامنئي صلاة الجنازة على هنية الذي وصفه في وقت سابق بأنه "مقاتل بارز في المقاومة الفلسطينية".

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حماس خليل الحية إن إسرائيل باغتيالها هنية أثارت غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم، وأكد في كلمة خلال مراسم التشييع أن "شعار إسماعيل هنية (لن نعترف بإسرائيل) سيظل شعارنا دائما"، وأضاف "نعاهد أمتنا على أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيوني".

وجابت شوارع طهران عربة تحمل نعش هنية ونعش حارسه الشخصي وسيم أبو شعبان الذي استشهد أيضا في هجوم أمس الأربعاء.

وأعلنت حركة حماس في ساعة مبكرة أمس الأربعاء اغتيال رئيس مكتبها السياسي "في غارة إسرائيلية غادرة"، استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقالت حماس إنه بعد مراسم التشييع الرسمي والشعبي في طهران، سينقل جثمان هنية إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشييعه بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية، وأوضحت أن صلاة الجنازة على الراحل ستكون في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية بعد صلاة الجمعة.