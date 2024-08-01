الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: نحن شركاء مع حماس في المقاومة والشهادة وسنصنع النصر المحتوم

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال مراسم تشييع القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر إثر الغارة التي شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.

وفيما يلي أهم ما ورد في كلمة نصر الله التي ما زالت متواصلة:

نحن شركاء مع حماس في المقاومة والشهادة وسنصنع النصر المحتوم.

استهداف المبنى المدني المليء بالسكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية أدى إلى ارتقاء 7 شهداء.

من بين الشهداء في استهداف المبنى بحارة حريك القائد فؤاد شكر وشهيد إيراني إضافة لعشرات الجرحى.

ما حدث ليس اغتيالا فقط بل هو عدوان بقصف ضاحية في العاصمة بيروت واستهداف مبان مدنية وليست عسكرية.

تم تسويق أن هناك ردا إسرائيليا على ما حدث بمجدل شمس وأبلغنا أن علينا استيعاب الضربة.

نفينا سابقا مسؤوليتنا عن قصف مجدل شمس بعد القيام بتحقيقاتنا ولو كنا فعلا وراء ذلك لأعلنا.

قدمنا فرضيات لما حدث في مجدل شمس بينها احتمال سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

عندما وجد الإسرائيليون أن الضحايا في مجدل شمس معظمهم أطفال ونساء قرروا المضي في توجيه الاتهام لنا.

استهدف العدو في حادثة اغتيال القائد فؤاد شكر بناية مدنية فيها أطفال ونساء بحارة حريك وقتل مدنيين.

حقيقة الأمر هو أن العدوان على الضاحية ليس ردا على ما حدث في مجدل شمس وإنما جزء من الحرب.

نتنياهو أراد توظيف اغتيال القائد فؤاد شكر كإنجاز لمن يتهمونه بالإخفاق.

نحن ندفع ثمن إسنادنا لغزة وارتقى لنا مئات من الشهداء منهم مدنيون.

جميعنا وليس فقط الشهداء في الخطوط الأمامية وعائلاتنا دخلنا المعركة وحملنا دماءنا على أكفنا.

ما يحدث لم يعد جبهات إسناد بل معركة كبرى مفتوحة ساحاتها غزة وجنوب لبنان واليمن والعراق وإيران.

وكان حزب الله اللبناني أعلن أمس الأربعاء مقتل القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر إثر الغارة التي شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.

وأكد الحزب في بيان نشره مساء أمس الأربعاء "استشهاد القائد الجهادي الكبير فؤاد علي شكر (السيد محسن)"، وأضاف أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله "سيعلن موقفنا السياسي غدا (اليوم الخميس) بشأن هذه الجريمة خلال تشييع القائد شكر".

وجاء ذلك بعدما أكد الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أنه تمكن من اغتيال شكر في هذه الغارة، ووصفه بأنه أكبر قائد عسكري في حزب الله، محملا إياه مسؤولية حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، حيث سقط 12 قتيلا جراء سقوط صاروخ في البلدة السبت الماضي.

ونقلت رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها أمس إنه تم العثور على جثمان شكر تحت ركام المبنى الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في منطقة حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.

وكان حزب الله قد أعلن صباح اليوم أن فؤاد شكر كان موجودا في المبنى الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية، وأنه ما زال ينتظر رفع الأنقاض لمعرفة مصيره

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية إلى 5 أشخاص، بعد أن كانت أفادت بسقوط 3 قتلى وإصابة أكثر من 70 آخرين.