جيش الاحتلال يعلن رسميا اغتيال قائد القسام محمد الضيف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا اغتيال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف في الغارة التي استهدفته قبل أسبوعين في خان يونس جنوب قطاع غزة. ولم يرد حتى الآن تأكيد لصحة الخبر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف بيان لجيش الاحتلال "تأكدنا من مقتل محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بغارة جوية استهدفته قبل أكثر من أسبوعين في غزة".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن مقتل الضيف يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حركة حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب على غزة.

عاجل| الجيش الإسرائيلي: تأكدنا من مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحمـ. ـاس في غارة يوم 13 يوليو الماضي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ASFmpXtHS4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2024

وفي 14 يوليو/تموز الجاري ارتكب قوات الاحتلال مجرزة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، تسببت في استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محينها إن "عملية المواصي استهدفت الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما".

في المقابل، نفى خليل الحية -نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة– ما رددته أوساط إسرائيلية عن مقتل محمد الضيف في الهجوم على المواصي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان يأمل إعلان نصر زائف.

وأضاف الحية في مقابلة مع الجزيرة "أقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بأكاذيبك"، مؤكدا أن نتنياهو يحاول من خلال هذه العمليات إفشال مفاوضات تبادل الأسرى ووقف الحرب وإحراج الوسطاء.

قائد القسام

وولد محمد دياب إبراهيم المصري -وشهرته محمد الضيف- عام 1965 في أسرة فلسطينية لاجئة أجبرت على مغادرة بلدتها "القبيبة" داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

والضيف، فنان مسرحي وسياسي فلسطيني، أسهم بتأسيس أول فرقة فنية إسلامية في فلسطين تسمى "العائدون"، قبل أن يصبح أحد أهم المطلوبين للتصفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ثم عين قائدا عاما لكتائب القسام.

وشخصية الضيف محاطة بالغموض، وارتبط اسمه دائما بالحذر والحيطة وسرعة البديهة، ولا يظهر إلا لماما، ولم يظهر منذ محاولة اغتيال فاشلة أواخر سبتمبر/أيلول 2002 إلا في تصريحات ترتبط بعمليات عسكرية للمقاومة، آخرها عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

نجا الضيف من 7 محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة، ووزع جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات في قطاع غزة ووعد بجائزة نقدية كبيرة بقيمة 100 ألف دولار وأكثر لأولئك الذين سيقدمون معلومات موثوقة عن مكان وجود مسؤولي حماس، مثل محمد الضيف.