شاهد.. المبنى الذي استشهد فيه إسماعيل هنية بطهران

أظهرت صور تداولتها وسائل إعلام إيرانية ما قالت إنه المبنى الذي كان يقيم فيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة طهران، وتم استهدافه بصاروخ أسفر عن استشهاده هو وأحد حراسه.

وأعلنت حركة حماس -صباح أمس الأربعاء- اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقالت حماس، في بيان، إن رئيس الحركة استشهد إثر غارة صهيونية غادرة، ووصفت اغتياله بالعمل الإرهابي مكتمل الأركان وبأنه انتهاك لسيادة إيران.

وفي تفاصيل عملية الاغتيال، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن اغتيال هنية وقع حوالي الثانية من صباح أمس الأربعاء، حيث كان يقيم في مقر خاص تابع للحرس الثوري الإيراني شمال طهران، وأكدت استشهاده مع أحد حراسه الشخصيين.

وفي حين تصمت إسرائيل الرسمية بشأن هذا الاغتيال، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسماعيل هنية قُتل بصاروخ أطلق من خارج إيران.