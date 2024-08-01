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شاهد.. زوجة الراحل إسماعيل هنية تودع جثمانه بكلمات مؤثرة

زوجة إسماعيل هنية وهي تودع جثمانه بعيد وصوله إلى الدوحة مع الشكر https://x.com/sara_hanyia_/status/1819035034747117907 https://x.com/sara_hanyia_/status/1819035034747117907 مصدر الفيديو (حساب سارة هنية على منصة إكس)
"أم العبد" تودع جثمان زوجها الراحل إسماعيل هنية بعد وصوله إلى الدوحة (مواقع التواصل)
1/8/2024-|آخر تحديث: 1/8/202408:41 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت مشاهد بثها حساب سارة هنية، ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل إسماعيل هنية، لحظات وداع زوجته الحاجة "أم العبد" لجثمانه  بعد وصوله إلى الدوحة من طهران.

وقالت زوجة هنية وهي تودع جثمان زوجها بكلمات مؤثرة "سلم على كل شهداء غزة يا حبيبي، حبيبي في الدنيا والآخرة".

كما أظهر مقطع على الحساب نفسه ابن الراحل وهو يودع الجثمان.

واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران فجر أمس الأربعاء.

ووصل جثمان القيادي الفلسطيني الراحل مساء اليوم الخميس إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه غدا الجمعة بحضور شعبي ورسمي.

وستقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة ثم يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في الوسيل.

المصدر : الجزيرة