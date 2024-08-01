شاهد.. زوجة الراحل إسماعيل هنية تودع جثمانه بكلمات مؤثرة

أظهرت مشاهد بثها حساب سارة هنية، ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل إسماعيل هنية، لحظات وداع زوجته الحاجة "أم العبد" لجثمانه بعد وصوله إلى الدوحة من طهران.

وقالت زوجة هنية وهي تودع جثمان زوجها بكلمات مؤثرة "سلم على كل شهداء غزة يا حبيبي، حبيبي في الدنيا والآخرة".

كما أظهر مقطع على الحساب نفسه ابن الراحل وهو يودع الجثمان.

واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران فجر أمس الأربعاء.

هنيئا لك يا أمي هذا الشرف العظيم

زوجة الشهيد

والدة الشهداء

ست الشهداء

أخت الشهداء

وعمة الشهداء الصابرة المحتسبة رفيقة درب والدنا وسنده في كل محطات حياته في حلوها ومرها ارفعي رأسك عاليا فقد اصطفى الله منا الشهداء وهذا من رضاه علينا. pic.twitter.com/xQ6Q1SX9UI — Sara Ismael 𓂆 (@sara_hanyia_) August 1, 2024

ووصل جثمان القيادي الفلسطيني الراحل مساء اليوم الخميس إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه غدا الجمعة بحضور شعبي ورسمي.

وستقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة ثم يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في الوسيل.