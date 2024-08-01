سي إن إن: بلينكن طلب من قطر نقل رسائل إلى إيران وحزب الله للتهدئة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر قوله إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل رسائل إلى إيران وحزب الله.

وأوضحت الشبكة أن الرسائل التي طلب بلينكن نقلها تهدف إلى التهدئة وعدم الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أمس الأربعاء أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن جرى خلاله مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتفق مع وزير الخارجية الأميركي على أهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يخفف معاناة الشعب الفلسطيني، "ويضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى"، ويفتح الباب أمام إمكانية تحقيق استقرار أوسع نطاقا، ويجنب المنطقة تصعيدا أكبر.

وذكرت أن بلينكن أعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على الدور الحاسم الذي تضطلع به دولة قطر من أجل تحقيق السلام الإقليمي الدائم.

وجاء الاتصال بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران وإعلان مقتل فؤاد شكر في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.