رئيس الأركان الإيراني يتوعد وإسرائيل تتأهب

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية "حتمي وإن الكيان الصهيوني سيندم" في الوقت الذي رفعت فيه إسرائيل حالة التأهب تحسبا لرد من محور المقاومة.

وأضاف باقري أن بلاده تدرس كيفية ردها ومحور المقاومة، مؤكدا أنه "يجب اتخاذ خطوات مختلفة".

بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف -في كلمة خلال مراسم تشييع لهنية جرت في طهران- إن "لإيران الحق في الرد في الوقت والزمان المناسبين على من قتلوا هنية".

تأهب إسرائيلي

في المقابل، رفعت إسرائيل حالة التأهب تحسبا لرد إيران وحركة حماس وحزب الله اللبناني على اغتيال هنية (في العاصمة طهران) والرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر (بالعاصمة اللبنانية).

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية -اليوم الخميس- إن إسرائيل مستعدة لأي احتمال، وسترد بقوة على أي هجوم.

وأضاف أن "مرتكب أي عدوان على إسرائيل سيتكلف ثمنا باهظا جدا كائنا من كان" مرددا تهديدا مماثلا أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن الجيش ألغى إجازات الجنود بالوحدات القتالية، ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران وحزب الله.

أما هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، فقالت إن منظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى لاعتراض أي تهديد قادم من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب.

وتابعت "كجزء من رفع حالة التأهب، تقوم الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو بدوريات في سماء إسرائيل، وبالإضافة إلى ذلك، زادت القوات البرية على طول الحدود من حالة التأهب، استعدادا للتعامل مع أي طارئ".

وأشارت هيئة البث إلى أن التقييم في إسرائيل أن حزب الله سيحاول الرد بقوة، كما تشير التقديرات أيضا إلى أن إيران ستجد صعوبة في عدم الرد على عملية اغتيال هنية لأنها نفذت على أراضيها.

وأوضحت أن قيادة الجبهة الداخلية أوعزت إلى المصانع في الشمال، والتي لديها مواد خطرة بإفراغها أو تقليصها كإجراء وقائي.

تعليمات للشاباك

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أصدر تعليمات وصفتها بالاستثنائية تحسبا من رد إيراني على اغتيال هنية.

وقالت القناة إن الشاباك رفع درجة الحراسة الأمنية لرئيس الوزراء ووزراء الحكومة.

كما أوعز رئيس الشاباك بأن كل جولة يقوم بها نتنياهو أو الوزراء ستقتضي بشكل ملزِم الحصول مسبقا على موافقته الشخصية.

من جهة أخرى، قالت صحيفة هآرتس إن بلدية مدينة ريشون لتسيون قررت زيادة مستويات التأهب، على الرغم من عدم إصدار قيادة الجبهة الداخلية أي تغييرات للمنطقة الوسطى.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن البلدية قولها إن الملاجئ جاهزة وستتم زيادة الدوريات الأمنية في أنحاء المدينة.

كما رفعت وزارة الصحة الإسرائيلية مستوى التأهب في الشمال على وقع مخاوف من رد حزب الله على اغتيال أحد قادته.

وتتزايد التوترات الأمنية في إسرائيل، بعد إعلان جيش الاحتلال -الثلاثاء- مقتل شكر، قبل أن تعلن حماس وإيران -فجر الأربعاء- أيضا اغتيال هنية بغارة استهدفت مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وبينما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء اغتيال هنية، يلمح نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم في طهران.