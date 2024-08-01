حماس تدعو ليوم غضب تزامنا مع تشييع هنية

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "يوم غضب" شعبي عقب صلاة الجمعة، تزامنا مع تشييع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي سيوارى الثرى في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت في بيان "يا جماهير شعبنا الفلسطيني الأبي، ويا جماهير أمتنا العربية والإسلامية: ندعوكم لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غدا بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاء له ولرسالته ولدماء الشهداء".

وأضافت "ولتنطلق مسيرات الغضب الهادر من كل مسجد، تنديدا بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعا عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك".

وعقب صلاة الجمعة، من المقرر أن يوارى هنية الثرى في قطر التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس، بعد الصلاة عليه في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد الدوحة.

واغتيل هنية مع مرافقه الشخصي في مكان إقامته في العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء، في ضربة نُسبت إلى إسرائيل.

ودعت حماس أيضا "جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل غد الجمعة، يوم غضب عارم في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين" انتصارا وإسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، "وتأكيدا على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك".

وكانت حشود ضخمة شاركت في مراسم تشييع هنية صباح الخميس في طهران، قبل نقل جثمانه للدوحة.

يذكر أن حماس وإيران توعدتا بالرد على اغتيال هنية، في حين تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة، خشية من توسع الصراع بالمنطقة.