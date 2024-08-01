المقاومة تعلن قتل جنود والاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين بغزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قتلت، اليوم الخميس، جنودا إسرائيليين في حي تل الهوى بمدينة غزة وفي رفح جنوب القطاع، في حين ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة بمدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية.

فقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها عبر تطبيق تليغرام، أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة قرب تجمع للآليات، وأوقعتها بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وفي بيان منفصل، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية متحصنة داخل بنايتين واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة في حي تل الهوى أيضا.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت اليوم بعبوات أبابيل وقذائف الهاون آليات الجيش الإسرائيلي وجنوده المتمركزين جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وفي الحي نفسه، أكدت السرايا أن مقاتليها فجروا منزلا مفخخا أعدوه مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة.

كما قالت سرايا القدس إنها اشتبكت وكتائب القسام مع قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة برفح، وأوقعتا أفرادها بين قتيل وجريح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أول مرة في حي تل الهوى مطلع يوليو/تموز الماضي، ثم انسحبت جزئيا من المنطقة قبل أن تعود إليها، وخلال توغلها المستمر هناك تعرضت لخسائر جراء عمليات عديدة للمقاومة.

كما تشهد رفح معارك عنيفة منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي للمدينة قبل أشهر.

عـــاجـــل | كتائب القسام تبث مشاهد من عملية تدمير ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بصاروخ موجه "السهم الأحمر" قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع. pic.twitter.com/VAoUJFzzb7 — رضوان الأخرس (@rdooan) August 1, 2024

تدمير ناقلة جند

وقد بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لتدمير ناقلة جند إسرائيلية من طراز "نمر" بصاروخ موجه من نوع السهم الأحمر، يوم الأحد الماضي، في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

من جهتها، بثت سرايا القدس مقطعا مصورا يظهر استهداف وتفجير مقاتليها آليتين إسرائيليتين في محور التقدم بتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

مستهدفا مراكز الإيواء من جديد.. مشاهد من مجزرة الاحتلال في مدرسة دلال المغربي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة pic.twitter.com/IJkj2X9QON — قناة القدس (@livequds) August 1, 2024

مجزرة بحق النازحين

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 15 فلسطينيا اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "دلال المغربي" التي تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال المراسل إن القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفر عن استشهاد 43 شخصا منذ فجر اليوم.

وكان مراسل الجزيرة أفاد، في وقت سابق اليوم، باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما قال المراسل إن الطيران الإسرائيلي استهدف شارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أسفر عن 4 شهداء، في حين سُجلت إصابات إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج.

وفي رفح جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 في قصف إسرائيلي على حي تل السلطان غربي المدينة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 35 شهيدا و55 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة الصحة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 39 ألفا و480 شهيدا و91 ألفا و128 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.