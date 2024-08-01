إعلام إيراني: مقتل مستشار عسكري مع القائد فؤاد شكر في بيروت

قالت تقارير صحفية إيرانية إن مستشارا عسكريا إيرانيا قتل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء وأدت إلى مقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

ونشرت وكالة تسنيم للأنباء ومصادر إيرانية أخرى صورة قالت إنها للمستشار العسكري الإيراني واسمه ميلاد بيدي.

جاء ذلك بعدما أعلن حزب الله في بيان مساء الأربعاء مقتل "القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر (السيد محسن)، الذي نزفه شهيدا كبيرا على طريق القدس"، وفق قوله. وذلك في الغارة الإسرائيلية على منطقة حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف البيان أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيعلن الموقف السياسي الخميس خلال تشييع القائد شكر.