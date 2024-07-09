مغردون: خطة نقل اللاجئين لرواندا وضعها مهاجر وألغاها بريطاني

أثار إلغاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر خطة رواندا، حالة من الجدل بين المغردين العرب والبريطانيين على منصات التواصل، فهناك من رحب بالقرار واعتبره انتصارا للمهاجرين، وهناك من عارضه ورأى أنه سيزيد من أعداد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وتقضي خطة رواندا التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك بترحيل وإرسال المهاجرين، الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ستارمر إن حكومته تقوم بوضع خطة جديدة لمحاربة عصابات التهريب، وتأمين الحدود، وكأول خطة إنشاء قيادة أمن الحدود لتحقيق هذا التغيير.

My government will smash the criminal smuggling gangs and secure our borders. The Border Security Command is the first step to deliver this change. Actions not words. https://t.co/Mj0FkVCcQ4 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 7, 2024

وعبر مغردون عرب عن استغرابهم لما يحصل للاجئين على يد من وصل قبلهم مهاجرا إلى الدول الغربية، وضربوا برئيس الوزراء البريطاني السابق سوناك مثلا، وقالوا إن العالم فقد البوصلة تماما، رئيس وزراء بريطانيا الجديد ستارمر البريطاني الأصل، وفي أول قرار أوقف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، التي أقرها سلفه سوناك الهندي الأصل.

العالم فقد البوصلة تماما، رئيس وزراء بريطانيا الجديد ستارمر البريطاني الأصل 🇬🇧، وفي أول قرار أوقف خطة ترحيل اللاجئين الى رواندا، التي أقرها سلفه سوناك الهندي 🇮🇳 الأصل 😁. — محمــود عبــابـو (@MAHMOUDABABOU) July 7, 2024

ووجه آخرون عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق لماذا أصدرت قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا؟ ولماذا أردت ترحيلهم؟، ولماذا لم تحاول دمجهم في المجتمع كما حصل معك؟

أغتنمُ وقت الفراغ المتاح الآن لرئيس الوزراء البريطاني (السابق) المهزوم ريشي سوناك لأسأله:

لماذا أردت ترحيل اللاجئين إلى رواندا..لماذا لم تحاول ترحيلهم إلى سويسرا أو مونت كارلو؟ — محمد عبد الرحمن (@M_ARahman) July 5, 2024

وأشار آخرون إلى أن ستارمر ألغى خطة رواندا ليس حبا باللاجئين، ولكن لأنها ستكلف الخزائن البريطانية مبالغ ضخمة، وأوقف هذه الخطة من أجل مصلحة بلاده من منظوره وليس من أجل حقوق المهاجرين، بحسب رأي أحدهم.

في المقابل هناك من أبدى تخوفه من قرار إلغاء ستارمر للخطة، وقال أحد المغردين البريطانيين إن بلاده ستغرق بالمهاجرين كما حصل في فرنسا واليونان.

واقترح آخرون على ستارمر توفير هذه المبالغ عن طريق ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فورا إلى وطنهم، وإخبار أي شخص منهم أنه لن يحصل على شيء مثل السكن والطعام أو أي مزايا أخرى.

You could deal with this issue, for free, today, immediately, by immediately deporting illegals back to their home country, and telling any here they will get nothing – no phones, housing, food, clothes or benefits. it’s very very simple. — Bo (@KingBobIIV) July 8, 2024

وطرح مدونون بريطانيون مناصرون للمهاجرين سؤالا على ستارمر بالقول هل ستراعي الخطة الجديدة التي وضعتها حكومته القوانين الدولية في حماية المهاجرين الفارين من الاضطهاد في بلادهم إلى بريطانيا.

This must not undermine international laws and must be within the UK Constitutional provisions. It must also not undermine protection for those fleeing persecution. — Baron Chymaker.𝛑 (@chymaker) July 7, 2024

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة إيفيت كوبر قالت إن من واجبات الحكومة الأولى هي "الحفاظ على حدود آمنة"، وإنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين.

وأُعلن لأول مرة عن خطة رواندا في فترة رئاسة بوريس جونسون وبعده ليز تراس، يليها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.

ولم يرحل بموجب الاتفاقية أي لاجئ إلى رواندا، باستثناء طالبي لجوء رُفضت طلباتهما وذهبا إلى رواندا طوعا بموجب اتفاقية منفصلة قدمت لهما 3 آلاف جنيه إسترليني للذهاب، بحسب تلغراف.