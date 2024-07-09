غالانت يعلن بدء تجنيد الحريديم في أغسطس

صدّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -اليوم الثلاثاء- على شروع الجيش في تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) ابتداء من شهر أغسطس/آب المقبل بسبب ما وصفه بـ"الاحتياجات العملياتية".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غالانت قوله إن الجيش اتفق مع الحريديم على زيادة عدد المنتسبين إلى الجيش بنسبة 5% سنويا، للوصول إلى 50% خلال 5 سنوات.

ولم يعلن غالانت عدد اليهود المتدينين الذين سيُستدعون، كما لم يوضح طبيعة ما سماها الاحتياجات العملياتية.

لكن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه سيُستدعى نحو 3 آلاف من الحريديم كبداية، إضافة إلى 1800 مجندين بالفعل منذ بداية العام وفق شروطهم، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الـ3 آلاف هؤلاء هم من بين نحو 12 ألف طالب من الحريديم في الصفوف الدراسية حاليا.

ولم تعلق الأحزاب الدينية الإسرائيلية بعد على هذا القرار، وكانت قد أبدت رفضها لقرار تجنيدهم في الجيش.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13%من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وعادة لا يخدمون في الجيش بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

لكن مما زاد من حدّة الجدل تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك خسائر الجيش الإسرائيلي الكبيرة بتلك الحرب؛ إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.