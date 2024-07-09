القسام تقنص جنديا إسرائيليا بغزة وحصيلة جديدة لخسائر الاحتلال

أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء أنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل في حي تل الهوى بمدينة غزة وسط القطاع بقذيفة "تي بي جي"، مؤكدا إيقاعها بين قتيل وجريح، فضلا عن تنفيذها عمليات أخرى، وسط تواصل القصف وقنص الاحتلال للمدنيين.

وقالت كتائب القسام إنها قنصت جنديا إسرائيليا وأصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة في حي تل الهوى غربي مدينة غزة.

وأفادت بأنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل بقذيفة "تي بي جي" واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة في حي الشجاعية شرق غزة، مضيفة أنه خلال انسحاب بعض أفراد القوة وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح استهدفتهم مرة أخرى بعبوة رعدية.

كما استهدفت قوة إسرائيلية أيضا تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتي تاندوم في محيط مسجد الهواشي بحي الشجاعية شرق غزة.

في حين أكدت الصحافة الإسرائيلية وقوع حدث أمني في غزة أسفر عن إصابة 3 جنود، اثنان منهم في حالة خطرة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

خسائر الاحتلال

في الأثناء، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 11 عسكريا خلال يوم واحد، بينهم 8 في معارك قطاع غزة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة مصابيه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4125، منهم 2105 منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 680 قتيلا، منهم 324 منذ بداية العملية البرية.

وتؤكد وسائل إعلام ومستشفيات إسرائيلية أن عدد قتلى ومصابي الجيش الإسرائيلي أكبر مما يعلن عنه.

وكانت القناة السابعة الإسرائيلية نقلت عن وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم أن قسم إعادة التأهيل استقبل 9250 جنديا مصابا منذ بداية الحرب، معظمهم جنود احتياط.

وذكرت أن 37% من الجنود المصابين يعانون اضطرابات نفسية.

#صور| جثامين شهداء ملقاة على الأرض بعد استهدافهم من قبل قناصة الاحتلال في حي الصبرة بغزة pic.twitter.com/ix8Ipe8U1r

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2024

استمرار القصف

وفي غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد من الشهداء لا يزالون في الشوارع والطرق داخل حي الصبرة جنوب المدينة، جراء استمرار عمليات القنص التي ينفذها الاحتلال في شارع الثلاثيني ومفترق المغربي.

وأكدت وقوع إصابات بقصف مدفعية الاحتلال مجموعة من الأهالي على شارع الرشيد الساحلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت إن الاحتلال فجر مبانٍ سكنية في حل تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وشن غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

وبدء جيش الاحتلال عملية عسكرية في الشجاعية قبل 17 يوما، كما اقتحم عدد من أحياء مدينة غزة أمس الاثنين متسببا بموجات نزوح كبيرة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 38 ألفا و243 شهيدا بالإضافة إلى 88 ألفا و33 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.