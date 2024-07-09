خبراء أمميون: المجاعة انتشرت في جميع أنحاء غزة

قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك وسط توقف شبه كامل لدخول المساعدات.

وأضاف الخبراء الأمميون -في بيان- أن موت آلاف الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد انتشار المجاعة.

كما قالوا إن حملة التجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني شكل من الإبادة الجماعية، وإنها تسببت في مجاعة.

ودعا خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البر وإنهاء الحصار الإسرائيلي.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة حذرت من انتشار المجاعة بين السكان المحاصرين في غزة، وأكد برنامج الأغذية العالمي أمس الاثنين أن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون مستويات كارثية من الجوع.

وخلال الأشهر القليلة الماضية توفي عشرات الفلسطينيين -معظمهم أطفال- بسبب سوء التغذية والأمراض.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع بعد أن سيطرت قوات الاحتلال قبل أسابيع على معبر رفح، مما أدى إلى توقف شبه كامل للمساعدات القليلة التي كانت تدخل من خلال المعبر.