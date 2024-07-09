رواندا: لن نعيد المال البريطاني بعد إلغاء اتفاق المهاجرين

قالت الحكومة الرواندية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق المبرم مع المملكة المتحدة حول المهاجرين، الذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال التي أرسلتها بريطانيا.

وقال الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا إن الاتفاق الذي وُقّع لا ينص على إعادة بلاده الأموال.

وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بنود انسحاب لا تنص على إعادة الأموال.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أعلن، السبت الماضي، التخلي عن الخطة التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، إلى رواندا شرق أفريقيا.

ودفعت لندن 240 مليون جنيه إسترليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي، منذ إعلان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل/نيسان 2022.

وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الخطة التي طُعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.

وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 2020، مع وعود حكومية بما تسميه ضبط حدود البلاد.

وتؤكد رواندا -البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة- على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.

إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد لإسكات المعارضة وحرية التعبير.