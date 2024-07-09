"الهدهد 2".. حزب الله ينشر مشاهد لقواعد عسكرية إسرائيلية بالجولان

نشر حزب الله اللبناني -اليوم الثلاثاء- مقطعا مصورا مدته نحو 10 دقائق تحت عنوان "الهدهد حلقة 2″، يظهر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.

وتضمنت المشاهد التي وردت في الفيديو "قواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية"، بحسب الإعلام الحربي للحزب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن التقديرات تشير إلى أن المشاهد التي بثها حزب الله التقطت قبل نحو شهرين.

وكان حزب الله نشر في يونيو/حزيران الماضي مقطعا مصورا مدته 9 دقائق يتضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل.

وظهرت في الفيديو مشاهد جوية لمدينة حيفا، منها لمجمع الصناعات العسكرية لشركة "رافائيل" ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء حيفا ومطار حيفا وخزانات نفط ومنشآت بتروكيميائية، كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفينة "ساعر 4.5" المخصصة للدعم اللوجستي وسفينة "ساعر 5".

رد إسرائيلي

وردّ الجيش الإسرائيلي بالقول إن بعض القواعد التي ظهرت في تسجيل حزب الله هوجمت سابقا.

وقال المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن العديد من القواعد العسكرية الإسرائيلية في الجولان -التي ظهرت في التسجيل الذي نشره حزب الله- هاجمها الحزب خلال الأشهر التسعة الماضية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 70% من المناطق في إصبع الجليل تضررت، وأن أكثر من نصف سكان كريات شمونة يرفضون العودة إلى منازلهم جراء صواريخ حزب الله.

وفي أحدث التطورات الميدانية، سقط قتيلان من حزب الله بقصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق دمشق-بيروت.

وقد ذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفا إسرائيليا استهدف سيارة على طريق دمشق-بيروت قرب مفرق الصبورة وأسفر عن مقتل من بداخلها.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن المستهدف بالسيارة عنصر في قوة الدفاع الجوي لحزب الله.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الاحتلال حربا مدمرة يشنّها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.​​​​​​​