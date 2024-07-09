مقتل مرافق سابق لنصر الله بغارة إسرائيلية

قالت مصادر للجزيرة إن الغارة الإسرائيلية على طريق دمشق ـ بيروت اليوم استهدفت مقاتلا بحزب الله اللبناني عمل سابقا مرافقا للأمين العام للحزب حسن نصر الله، بينما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الحارس الشخصي السابق لنصر الله أغتيل في الغارة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفا إسرائيليا استهدف سيارة على طريق دمشق- بيروت قرب مفرق الصبورة، مما أسفر عن مقتل من كانوا داخلها. وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن المستهدف بالسيارة عنصر في قوة الدفاع الجوي لحزب الله.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، من دون الكشف عن اسمه، إن مرافقاً شخصياً سابقاً لنصرالله، قضى في الضربة الإسرائيلية. وفي وقت لاحق، نعاه حزب الله في بيان، وقال إنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وهي عبارة يستخدمها لنعي مقاتليه الذين يقضون بنيران اسرائيلية في لبنان وسوريا منذ بدء التصعيد مع اسرائيل على وقع الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يتحدّث نصرالله عصر الأربعاء في حفل تأبين قيادي عسكري بارز من الحزب قتل الأسبوع الماضي بضربة اسرائيلية في جنوب لبنان.

في غضون ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 70% من المناطق في إصبع الجليل تضررت، وأكثر من نصف سكان كريات شمونة يرفضون العودة إلى منازلهم جراء صواريخ حزب الله.

يذكر أن فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل خلّف مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما خلف أكثر من 125 ألفا بين شهيد وجريح فلسطينيين -معظمهم أطفال ونساء- وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي الأسابيع الأخيرة زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، ولا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع "التصديق" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.