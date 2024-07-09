الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويشتبك مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، في حين هاجم المستوطنون قرية برقة شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال مستخدمة عددا كبيرا من الآليات والجرافات الثقيلة مخيم ومدينة طولكرم من محورها الغربي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال جابت شوارع مدينة طولكرم، ودفعت بمزيد من آلياتها الثقيلة إلى جميع مداخل المدينة، وتحديدا على حاجزي جبارة العسكري جنوبا، وعناب العسكري شرقا، إضافة إلى بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم.

كما حاصرت تلك القوات المتوغلة بالمدينة مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة، ونشرت عددا من قناصتها فوق بنايات عالية في مختلف أرجاء المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال فرضت حصارا وحظرا للتجوال بمخيم ومدينة طولكرم، وإنها دمرت البنى التحتية الأساسية بمدينة ومخيم طولكرم.

شاهد .. الاحتلال يدفع بالمزيد من قواته لاقتحام مدينة طولكرم pic.twitter.com/bLV4VaXZsy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 9, 2024

مخيم عسكر الجديد

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن مقاومين فلسطينيين تصدوا للوحدة العسكرية الإسرائيلية المتوغلة، واشتبكوا معها.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 3 أطفال أصيبوا برصاص الاحتلال جراء توغله في مخيم عسكر الجديد.

لحظة انفجار عبوة ناسفة تزامناً مع الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/B6xa9mg6bw — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 9, 2024

وأفادت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت أيضا مدينة سلفيت وعدة قرى وبلدات في المحافظة، وسط إطلاق للقنابل الصوتية والرصاص الحي.

أظهرت مشاهد بثتها منصات محلية، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه فلسطينيين، وذلك خلال اقتحام بلدة حوسان غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

كما بثت منصات محلية مشاهد تظهر تصدي أهالي بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

تغطية صحفية: اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس pic.twitter.com/oWK1gQJF7Y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 8, 2024

مستوطنون يهاجمون برقة

وفي السياق، هاجم مستوطنون قرية برقة شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتصدى لهم أهالي القرية.

وقال رئيس مجلس القرية للجزيرة، إن نحو 30 مستوطنا قدموا من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الأهالي وأشعلوا النيران في الأحراش لليوم الثاني على التوالي، وهاجموا منازل للفلسطينيين.

وفي الأثناء اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي القرية لتأمين انسحاب المستوطنين، بينما اندلعت مواجهات متفرقة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وبالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، فيما وسع الجيش من عملياته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية مخلفا 556 شهيدا و5 آلاف و300 مصاب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.