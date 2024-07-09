غارة إسرائيلية قرب بانياس السورية

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت غارة اليوم الثلاثاء قرب مدينة بانياس الساحلية في شمالي غربي سوريا.

وذكرت الوكالة أن الهجوم الجوي وقع فجرا واستهدف نقطة عسكرية في محيط المدينة، مما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا الهجوم هو الثالث من نوعه في منطقة بانياس هذا العام.

وأضاف المرصد أن صاروخين إسرائيليين استهدفا مبنيين على الأقل، أحدهما تابع لكتيبة دفاع جوي، مشيرا إلى أن مستشارين عسكريين إيرانيين يتمركزون في المنطقة.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت وزارة الدفاع إن غارة جوية إسرائيلية في بانياس أسفرت عن مقتل فتاة وإصابة 10 مدنيين آخرين.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في 2011، نفذت إسرائيل مئات الغارات، التي استهدفت بشكل رئيسي مواقع الجيش والمقاتلين المدعومين من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

ونادرا ما تعلق السلطات الإسرائيلية على هذه العمليات، لكنها قالت مرارا وتكرارا إنها لن تسمح لإيران بتوسيع وجودها في سوريا.