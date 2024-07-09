أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن تركيا فتحت صفحة جديدة في مجال إنتاج الأقمار الصناعية مع إطلاق القمر "تركسات 6 إيه" إلى الفضاء.

وجاء ذلك في رسالة مصورة عقب إطلاق القمر الصناعي، الذي يعد أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع في تركيا.

وأطلقت تركيا "تركسات 6 إيه" على متن صاروخ فالكون 9، من صنع شركة سبيس إكس، من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي "جي إم تي+3" (GMT+3).

وأشار أردوغان إلى أن القمر الصناعي تركسات 6 إيه سيزيد من قدرات أسطول الأقمار الصناعية لتركيا، ومع دخوله الخدمة سترتقي تركيا إلى مصاف الدول المصنعة للأقمار الصناعية للاتصالات.

إنتاج الأقمار الصناعية

من جهته، قال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو في بيان أمس الاثنين إن الإطلاق سيجعل تركيا واحدة من 11 دولة قادرة على إنتاج الأقمار الصناعية بوسائلها الخاصة.

وقال أورال أوغلو إن تركسات 6 إيه سيبدأ بنظام دفع بعد الإطلاق لـ"يصل إلى مداره الدائم عند 42 درجة شرقا، حيث نخطط لإجراء اختبارات مدارية لمدة شهر".

وأشار الوزير إلى أن تركسات 6 إيه سيوسع تغطية الأقمار الصناعية للبلاد ويلبي احتياجات البث التلفزيوني، حيث يسمح لتركيا بالوصول أيضا إلى الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلند.

وكانت تركيا قد أطلقت سابقا أقمارا صناعية باستخدام صواريخ من شركة سبيس إكس أيضا.

وأشار أورال أوغلو إلى أن تركسات 6 إيه هو ثمرة جهود استمرت 10 سنوات لإنتاج قمر صناعي محلي الصنع، مضيفا أن هذا الإنجاز يجعل تركيا واحدة من بين 11 دولة نجحت في تحقيق هذا الهدف.