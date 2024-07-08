40 شهيدا وإصابة 17 جنديا إسرائيليا بعمليات للمقاومة في غزة

قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و75 مصابا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38 ألفا و193 شهيدا و87 ألفا و903 مصابين.

وذكر خبراء بريطانيون أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة بشكل مباشر أو غير مباشر قد تجاوز 186 ألف شخص.

يأتي ذلك فيما واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة، حيث أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط في الكتيبة 82 بجروح خطيرة خلال معارك بشمال القطاع، وإصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 17 في معارك غزة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية وصفها بـ"الاستثنائية" ونفذ أحزمة نارية في جنوب وشرق مدينة غزة بإسناد جوي.

كما أعلن الجيش أن سلاح الجو هاجم خلال ساعات الليل أهدافا عدة في قطاع غزة، وقال إن قواته في رفح والشجاعية قتلت بالتعاون مع سلاح الجو عشرات المسلحين.

عمليات المقاومة

في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم وسط القطاع بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 مليمترا.

كما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بقذائف الهاون مركزا لقيادة الجيش الإسرائيلي على خط الإمداد في المحور ذاته.

كما أعلنت تفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوات أرضية مزروعة مسبقا، وقصف حشود للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في محور التقدم بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

كما بثت السرايا مشاهد لقصفها بقذائف الهاون مركز قيادة عمليات جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

قوات الاحتلال تحاصر عددا من العائلات بمنطقتي الجامعات والصناعة جنوبي حي تل الهوا، والمستشفى الأهلي العربي يخرج عن الخدمة ويتم إخلائه من المرضى.. مراسلنا إسماعيل الغول يُطلعنا على آخر التطورات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ZCILQ2L1DA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 8, 2024

قصف وشهداء

وعلى صعيد آخر، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مفترق الطيران جنوب مدينة غزة فجر اليوم.

كما أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى شهيدين و5 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة كشكوا قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال توغلت بشكل مفاجئ فجرا في محيط منطقتي الجامعات والصناعة جنوبي حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وحاصرت عددا من العائلات بالمنطقة، وسط حركة نزوح كبيرة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين 5 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبا، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية للشهر الثالث على التوالي، وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مختلف المناطق في المدينة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة مستشرية بأنحاء القطاع، خاصة في الشمال.