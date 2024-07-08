مستوطنون يضرمون النار في مساعدات كانت في طريقها إلى غزة

نشرت الجزيرة صورا خاصة تظهر قيام مستوطنين بإضرام النار في شاحنات مساعدات كانت في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وأظهرت الصور شاحنات المساعدات وهي تصطف على جانب أحد الطرق بالقرب من المعبر فيما يحاول الدفاع المدني إخماد النيران.

ودأب المستوطنون على التصدي للمساعدات الإنسانية ومنعها من الوصول إلى سكان غزة دون أي تدخل من شرطة أو جيش الاحتلال للحد من هذه الممارسات أو محاسبة من يقومون بها.

وفي مايو/أيار الماضي وصفت صحيفة "هآرتس" سياسة إسرائيل إزاء الاعتداءات التي تقع على المساعدات بأنها "عار" وتتسم بالفوضى.

وقالت الصحيفة إن نشطاء من جماعة "تساف 9" اليمينية المتطرفة هم المسؤولون عن عرقلة مرور شاحنات المساعدات

يشار إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (المسؤول عن الشرطة) يعارض علنا نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.