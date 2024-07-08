لماذا أطلق الاحتلال عملية عسكرية جديدة جنوب غربي غزة؟ الفلاحي يجيب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم الفلاحي إن العملية العسكرية الجديدة التي أطلقها جيش الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة قد تأخذ أبعادا متعددة، في ظل عدم وضوح الأهداف من ورائها حتى الآن.

وأوضح الفلاحي -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة- أن العملية قد تكون مرتبطة بتوسعة محور نتساريم -الذي يفصل شمالي قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، بعدما كان عرضه في بداية الأمر 750 مترا، ثم كيلومترين اثنين، والآن يتم توسيعه إلى 4 كيلو مترات في ظل المعارك الأخيرة في حيي الزيتون والشجاعية شرقي غزة.

وأشار إلى أن محور نتساريم يحتوي على 4 عقد دفاعية لجيش الاحتلال، ويوجد به 3 طرق رئيسية للعجلات المدولبة والمدرعة والحركة السريعة، ليخلص إلى أن الاحتلال "أوجده لكي يكون موطئَ قدم عملياتيًّا متقدما".

وأمس الأحد، توعد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتحويل محور نتساريم إلى "محور للرعب والقتل وسيخرج منه العدو مندحرا مهزوما".

ولفت الفلاحي إلى أن العملية الجديدة قد تكون مرتبطة -أيضا- بمعلومات لدى جيش الاحتلال تتعلق بأهداف الحرب حول قيادات المقاومة ومقدراتها، إضافة إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وفجر اليوم الاثنين، توغل جيش الاحتلال، بشكل مفاجئ في مناطق واسعة جنوب غرب مدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف استهدف طرقات ومباني سكنية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات ونزوح آلاف الفلسطينيين باتجاه أحياء شمال غرب المدينة.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية في حي تل الهوى ومحيط مقر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمنطقة "الصناعة" والأطراف الجنوبية لحي الرمال تحت غطاء ناري كثيف نفذته الطائرات والآليات المدفعية.

كمائن المقاومة

وبشأن كمائن المقاومة، أكد الفلاحي أنها تندرج ضمن إستراتيجية فصائل المقاومة، وهي قوة قتالية تختفي عن العدو، ومن ثم تقوم بعملية رصد يعقبها هجوم مباغت ومنسق على القوة المتقدمة.

جاء ذلك ردا على ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين من أن كمائن حماس في رفح جنوبا قتلت على الأقل 10 من الجنود الإسرائيليين.

وأوضح أن تأثير كمائن المقاومة ووقعها كبير على الاحتلال، مستعرضا أشكالا مختلفة من الكمائن التي نفذتها فصائل المقاومة في غزة خلال الحرب الحالية كالكمائن الهندسية والكمائن الهجومية ضد الآليات، مؤكدا أنها أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.