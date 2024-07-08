وسائل إعلام إسرائيلية: 4 أحداث أمنية صعبة بتل الهوى جنوب مدينة غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 أحداث أمنية "صعبة" تعرض لها الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بهبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية لفترات وجيزة على محور نتساريم يعتقد أنها لإجلاء مصابين، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 جنود أصيبوا بمعارك غزة تم نقلهم قبل قليل.

وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة من 6 جنود إسرائيليين في تل الهوى وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت في وقت سابق استهداف قوة إسرائيلية راجلة بمنطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى في غزة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

كما دمرت في المنطقة ذاتها مركبة جيب عسكرية بقذيفة الياسين 105 في شارع الصناعة.

وذكرت القسام أنها استهدفت أيضا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ 3 على دوار الـ17 بالحي نفسه وجرافة من نوع "دي 9" بعبوة شواظ 3 في شارع الرشيد.

كما أفادت باستهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم وسط القطاع بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 مليمترا.

عمليات قاتلة

وتعليقا على عمليات تل الهوى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "الجيش الاسرائيلي هاجم شمال قطاع غزة بقوة كي يجبر حركة حماس على الرضوخ وتقديم المزيد من التنازلات خلال المفاوضات".

وأضافت أن "الحركة ردت بعمليات قاتلة في حي تل الهوى".

وتعد كتيبة تل الهوى أول كتيبة في قطاع غزة ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي تفكيكها والقضاء عليها، لكنها استطاعت رغم اجتياح الحي أكثر من خمس مرات، تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال.