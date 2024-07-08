روسيا تحبط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل إستراتيجية

أعلنت روسيا إحباط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل روسية إستراتيجية، وذلك عقب إعلان أوكرانيا قصف مستودع ذخيرة داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة، وتعهدت بقصف مزيد من المستودعات.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية اليوم الاثنين نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية إستراتيجية من طراز "تي. يو-22 إم 3" إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله إن روسيا تلقت معلومات خلال العملية ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري.

على الجانب الآخر نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أوكراني أمس قوله إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة داخل روسيا الليلة قبل الماضية، مضيفا أنه "من المحتمل جدا وقوع انفجارات في مواقع صناعية عسكرية روسية في المستقبل القريب".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن منشأة تخزين الذخيرة التي تبلغ مساحتها 9 آلاف متر مربع تقع في منطقة فورونيج الروسية المتاخمة لجزء من شمال شرق أوكرانيا تحتله روسيا منذ عام 2022.

وقال المصدر إن المستودع الروسي يضم صواريخ أرض-أرض وأرض-جو وقذائف دبابات ومدفعية وطلقات نارية. مضيفا أن المستودع يقع بالقرب من قرية سيرغييفكا التي تبعد ما يزيد على 135 كيلومترا عن أقرب منطقة تسيطر عليها كييف.

وأعلن ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج حالة الطوارئ لفترة بعد هجوم الطائرات المسيرة. وقال إنه تم إجلاء بعض السكان على الرغم من عدم وقوع إصابات أو قتلى.

وفي وقت متأخر مساء أمس الأحد كتب جوسيف على تطبيق تليغرام إن الدفاعات الجوية اعترضت "عددا" من الطائرات المسيرة فوق المنطقة. ولم تقع إصابات أو أضرار.

يذكر أنه منذ الحرب التي شنتها موسكو عليها في عام 2022، تعكف أوكرانيا على بناء أسطول من الطائرات المسيرة بعيدة المدى حتى تنجح في إصابة أهداف في العمق الروسي.