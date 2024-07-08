غارات إسرائيلية على موقع لحزب الله وبلدات جنوبي لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إن سلاح الجو قصف موقعا عسكريا لحزب الله في جبل طورة في جنوب لبنان، كما أن قواته اعترضت هدفا جويا مشبوها في الأجواء اللبنانية.

وأضاف جيش الاحتلال أنه أطلق نيران المدفعية لإزالة تهديدات في مناطق عدة في جنوب لبنان.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنّت غارة على بلدة حولا جنوبي لبنان، وكانت المراسلة قالت في وقت سابق إن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين على بلدتي عيتا الشعب وطلوسة جنوبي لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن أمس الأحد أنه هاجم بالمسيّرات مركزا إسرائيليا للاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي في جبل حرمون بالجولان السوري المحتل.

وذكر الحزب في بيان له أن الهجوم أصاب تجهيزات التجسس والاستخبارات والمنظومات الفنية، مؤكدا أنه دمر جزءا منها في مركز الاستطلاع.

وذكر مصدر في حزب الله للجزيرة أن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها مركز الاستطلاع الفني الإلكتروني في جبل حرمون منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

ووفقا لذات المصدر فإن عملية استهداف مركز الاستطلاع في جبل حرمون تعتبر أكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر الحدود أسفر عن مئات القتلى والجرحى على الجانبين.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع المصادقة على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.