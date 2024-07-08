الإعصار بيريل بأميركا.. 750 ألف إنسان بدون كهرباء وإلغاء 1300 رحلة طيران

ألغت شركات طيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة، اليوم الاثنين، فيما انقطع التيار الكهربائي عن 750 ألف شخص عقب اشتداد قوة العاصفة بيريل، وتحولها إلى إعصار مع وصولها سواحل تكساس.

ووفقا لبيانات موقع "فلايت اوير" لتتبع حركة الطيران، فقد جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية وتأجيل 505 رحلات حتى الساعة 6:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتصدرت شركة يونايتد إيرلاينز القائمة بإلغائها 406 رحلات، تليها شركة ساوثويست إيرلاينز بحوالي 268 رحلة.

وأصدرت الشركتان تحذيرات للمسافرين بشأن التأثيرات المتوقعة للإعصار بيريل على رحلاتهما الجوية في مطارات أوستن وكوربوس كريستي وهارلينجن وهيوستن وغيرها في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن بيريل، الذي تسبب في دمار كبير وخلف ما لا يقل عن 11 قتيلا في منطقة البحر الكاريبي هذا الأسبوع، بلغ الفئة الأولى على مقياس للأعاصير، وقد يبلغ الفئة الثانية بعد وصوله إلى اليابسة اليوم.

وأوقفت أكبر موانئ ولاية تكساس عملياتها وحركة السفن أمس الأحد بعد اشتداد العاصفة بيريل.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الجمعة من عواصف رعدية من المتوقع أن تؤثر سلبا على حركة السفر والنقل الجوي في أنحاء البلاد.

ويشار إلى أن الإعصار تسبب حتى في قطع الكهرباء عن أزيد من 750 ألف إنسان.