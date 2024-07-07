"يرعبهم".. مغردون يسخرون من حظر برلمان برلين رمز المثلث الأحمر المقلوب

من جديد، يعود المثلث الأحمر المقلوب إلى واجهة التفاعلات على منصات التواصل؛ بعد أن صنّف مجلس النواب في العاصمة الألمانية برلين رمز المثلث المقلوب الذي تستخدمه كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لتحديد المركبات والجنود "الإسرائيليين" في مقاطع الفيديو التي توثق المعارك المستمرة في قطاع غزة من الرموز الممنوع استخدامها في المظاهرات والتجمعات.

وصوّت مجلس النواب في برلين على حظر المثلث الأحمر المقلوب، حيث من المقرر أن يرسل الاقتراح إلى مجلس الشيوخ في برلين، تحسبا لحظر الرمز على مستوى البلاد.

عاجزون عن مقاومة المقاومه

فيحاولون الانتصار حتى على

اقل ادوات المقاومه

العجز بان وسوءتهم انكشفت

مهزومون بكل ماتعنيه الكلمة

الهزيمه

السهم الاحمر

وقريبا يتم حظر حروف كلمة حماس يمنع منعا بانا كتابتها

او وضعها في المنشورات

وهذا الفضل من الله ان

تسيطر عليهم الهزيمه

قبل اعلانها — نبيل مصلح صالح (@mTdqnswUOkPrtsn) July 6, 2024

ومع انتشار الخبر على مواقع التواصل العربية سادت حالة من السخرية والاستهزاء بين المغردين، فعلق مدوّنون على القرار "إن دل على شيء فإنه يدل على مستوى غير مسبوق من الشعور بالرعب والهزيمة، والخوف من الرمز الأشهر والأبرز منذ أن أطلقت المقاومة لمعركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتساءلوا: "كيف أصبح من يدعم إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق أهالي غزة منذ أكثر من 9 أشهر يرتعد من رمز تستخدمه المقاومة في تحديد أهدافها".

هذا دليل على ضعفهم وخوفهم

مجرد مثلث خافوا منو

الله ينصر المقاومة — Abdallah Filali (@AbdallahFilali9) July 6, 2024

بينما رأى آخرون أن تصويت برلمان برلين على حظر استخدام المثلث الأحمر المقلوب دليل على الانتشار الكبير لمقاطع عمليات المقاومة في غزة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع على منصات التواصل، وأنها تلقى قبولا بين المغردين.

لم يكن متوقع ان يخيفهم هذا المثلث الأحمر ويصل بهم الحد الى يحاربوه بهذا الشكل

الحقيقة شعار 7 اكتوبر المثلث الأحمر فعل فعلته حتى في قلب أوروبا وليس اسرائيل فحسب

صدق الله العظيم

لله الأمر من قبل ومن بعد — salih bn Ateya (@eatiih) July 6, 2024

وأضاف ناشطون أن المثلث الأحمر الذي تستخدمه كتائب القسام في عملياتها سبّب الأرق الإسرائيل لأنه يظهر كيف تصطاد المقاومة أهدافها بكل دقة وحرفية.

إن دل فإنما يدل على مستوى غير مسبوق من الشعور بالهزيمة وهاي شوية مثلثات عشان خاطرهم

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 — 🇵🇸Muhammed Takriti محمد تكريتي (@takriti) July 6, 2024

وسخر بعض المتفاعلين من القرار بالقول "ربما سيمنعون بعد أيام البطيخ الأحمر لأنه يشبه لون علم فلسطين والكوفية الفلسطينية والكنافة وكل ما هو فلسطيني".

وربما سيمنعون بعد ايام البطيخ الاحمر🍉 لانه يشبه لون علم فاسطين 🍉والكوفية الفلسطينية والكنافة وكل ماهو فلسطيني😡 — مسلمة وأحب ديني (@AnaHasany50937) July 6, 2024

وكانت وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن أحزاب الخضر واليسار امتنعت عن التصويت، في حين حظي التصويت بدعم من فصائل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا.

ويدعو الاقتراح مجلس الشيوخ في برلين إلى العمل على المستوى الفدرالي لحظر الرمز في جميع أنحاء ألمانيا، بهدف "منع الرمز من الظهور للجمهور وضمان معاقبة من يستخدمه".

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أنه تم استدعاء مجلس شيوخ برلين "لحظر استخدام هذا الرمز" في أي تجمع عام لأنه يمثل "تهديدًا مباشرًا للشعب".