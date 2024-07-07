أخبار|أوروبا

"يرعبهم".. مغردون يسخرون من حظر برلمان برلين رمز المثلث الأحمر المقلوب

المثلث الأحمر وعمليات القسام
برلمان برلين يصوّت على حظر رمز المثلث الأحمر المقلوب (مواقع التواصل)
عمر زقزوق
7/7/2024

من جديد، يعود المثلث الأحمر المقلوب إلى واجهة التفاعلات على منصات التواصل؛ بعد أن صنّف مجلس النواب في العاصمة الألمانية برلين رمز المثلث المقلوب الذي تستخدمه كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لتحديد المركبات والجنود "الإسرائيليين" في مقاطع الفيديو التي توثق المعارك المستمرة في قطاع غزة من الرموز الممنوع استخدامها في المظاهرات والتجمعات.

وصوّت مجلس النواب في برلين على حظر المثلث الأحمر المقلوب، حيث من المقرر أن يرسل الاقتراح إلى مجلس الشيوخ في برلين، تحسبا لحظر الرمز على مستوى البلاد.

 

ومع انتشار الخبر على مواقع التواصل العربية سادت حالة من السخرية والاستهزاء بين المغردين، فعلق مدوّنون على القرار "إن دل على شيء فإنه يدل على مستوى غير مسبوق من الشعور بالرعب والهزيمة، والخوف من الرمز الأشهر والأبرز منذ أن أطلقت المقاومة لمعركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتساءلوا: "كيف أصبح من يدعم إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق أهالي غزة منذ أكثر من 9 أشهر يرتعد من رمز تستخدمه المقاومة في تحديد أهدافها".

بينما رأى آخرون أن تصويت برلمان برلين على حظر استخدام المثلث الأحمر المقلوب دليل على الانتشار الكبير لمقاطع عمليات المقاومة في غزة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع على منصات التواصل، وأنها تلقى قبولا بين المغردين.

وأضاف ناشطون أن المثلث الأحمر الذي تستخدمه كتائب القسام في عملياتها سبّب الأرق الإسرائيل لأنه يظهر كيف تصطاد المقاومة أهدافها بكل دقة وحرفية.

وسخر بعض المتفاعلين من القرار بالقول "ربما سيمنعون بعد أيام البطيخ الأحمر لأنه يشبه لون علم فلسطين والكوفية الفلسطينية والكنافة وكل ما هو فلسطيني".

وكانت وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن أحزاب الخضر واليسار امتنعت عن التصويت، في حين حظي التصويت بدعم من فصائل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا.

ويدعو الاقتراح مجلس الشيوخ في برلين إلى العمل على المستوى الفدرالي لحظر الرمز في جميع أنحاء ألمانيا، بهدف "منع الرمز من الظهور للجمهور وضمان معاقبة من يستخدمه".

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أنه تم استدعاء مجلس شيوخ برلين "لحظر استخدام هذا الرمز" في أي تجمع عام لأنه يمثل "تهديدًا مباشرًا للشعب".

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي