حزب الله يطلق عشرات الصواريخ ردا على اغتيال إسرائيل أحد مقاتليه

قال حزب الله اليوم الأحد إنه قصف قاعدة نيمرا غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي أمس في البقاع شرقي لبنان.

وأفاد حزب الله بأن مقاتليه استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم الأحد في بعض المناطق شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات الحدودية.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصا أصيب بجروح خطيرة في منطقة كفار زيتيم جراء اشتعال الحرائق في محيط طبريا إثر إطلاق صواريخ حزب الله.

ويأتي هذا التصعيد بعد غارة جوية إسرائيلية أمس السبت استهدفت سيارة في بلدة شعث في بعلبك بمنطقة البقاع شرقي لبنان، أعلن بعدها حزب الله مقتل أحد جنوده في الاشتباكات الحدودية، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 361.

20 صاروخا

من جانبها، أكدت مراسلة الجزيرة انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية في جنوب لبنان.

بالمقابل، قال جيش الاحتلال إنه رصد نحو 20 عملية إطلاق الصواريخ والقذائف من جنوبي لبنان نحو الجليل الأدنى خلال الساعة الأخيرة، مشيرا إلى اعتراض بعضها بنجاح.

في حين أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية رصد 7 عمليات اعتراض على الأقل في منطقة الجليل الأدنى.

وفي جنوبي لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدتي يارون وماروس الراس.

وقالت إن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة عيتا الشعب وبلدة معروب في قضاء صور جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.