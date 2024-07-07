مهمة بحرية أوروبية: دمرنا طائرتين مسيّرتين في خليج عدن

قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية المعنية بحماية السفن لدى عبورها للبحر الأحمر إن الفرقاطة (بسارا) التابعة لها دمرت طائرتين مسيرتين في منطقة خليج عدن اليوم الأحد.

وبدأت المهمة التي تحمل اسم "أسبيدس" في فبراير/شباط لمواجهة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن بالمنطقة تشنها جماعة أنصار الله (الحوثي) اليمنية.

ولدول أخرى منها الولايات المتحدة قوات بحرية نشطة في المنطقة.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي كبير، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.