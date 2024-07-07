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غرق 49 شخصا في روسيا أثناء موجة حرارة

Children cool themselves in the water of the Neglinnaya river enjoying a hot day near the Kremlin Wall, in Moscow, Russia, Wednesday, May 29, 2024. Warm weather has settled in Moscow with a temperature of 28 Celsius, (82,4 Fahrenheit)and will increase in the coming days. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
سكان روسيا يعيشون بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن (أسوشيتد برس)
7/7/2024

قالت الوزارة المعنية بمواجهة الطوارئ في روسيا اليوم الأحد إن 49 شخصا بينهم 7 أطفال غرقوا في أنحاء روسيا أمس السبت، في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تليغرام إنه تم تسجيل 65 حادثة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن هذا الرقم يزيد بنحو 10 حالات مقارنة بمن قضوا غرقا في اليوم ذاته من العام الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن، وحطمت موسكو الرقم القياسي المسجل عام 1917، وشهدت مدن في جميع أنحاء أكبر دولة في العالم درجات حرارة أعلى بكثير من 35 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المائية الروسية يوم الجمعة الماضي على موقعها على الإنترنت إن ارتفاعا استثنائيا لافحا لدرجات الحرارة متوقع في الأجزاء الجنوبية الأوروبية من روسيا مطلع الأسبوع، مع وصول درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى ما يزيد على 40 درجة.

المصدر : رويترز