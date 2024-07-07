ستارمر يؤكد لنتنياهو الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بغزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر -في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت المتحدثة باسم ستارمر أنه شدد لنتنياهو على "الحاجة الواضحة والعاجلة لوقف لإطلاق النار" في غزة، إضافة لعودة الرهائن وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وأيد رئيس الحكومة البريطانية وضع "شروط بعيدة المدى" بهدف بلوغ حل الدولتين "وخصوصا عبر التأكد من امتلاك السلطة الفلسطينية الوسائل المالية للتحرك بشكل فعلي".

وكان ستارمر قد عبر عن قناعته بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، قبل انتخابه لمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الأمر مع الحلفاء بريطانيا في حال وصوله للسلطة.

وتعهد رئيس الحكومة البريطانية الجديد لنتنياهو بمواصلة التعاون مع إسرائيل ضد "التهديدات الخبيثة".

يذكر أن ستارمر أظهر دعما كبيرا لإسرائيل أثناء جلوسه في مقاعد المعارضة وبرر منع الماء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات.

كما أصدرت قيادة حزب العمال الذي يرأسه مذكرة تحذر أعضاءه من المشاركة في الوقفات والمسيرات المؤيدة لفلسطين، التي خرجت في أكثر من مدينة بريطانية.

جبهة لبنان

وبخصوص الجبهة اللبنانية، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني إن ستارمر أبلغ نظيره الإسرائيلي أن الوضع على الحدود شمال إسرائيل "يثير قلقا بالغا ومن الأهمية بمكان أن يتحرك جميع الأطراف بحذر".

وأشارت المتحدثة إلى أن ستارمر أعرب في اتصاله عن قلق كبير من الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، ودعا الأطراف على الحدود مع لبنان لالتزام "الحذر".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كذلك أنه يتطلع إلى "مواصلة تعميق العلاقة الوثيقة" مع إسرائيل، كما ناقش مع نتنياهو "الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".